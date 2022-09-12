Kepsut Belediyesinden öğrencilere kitap kırtasiye desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Kepsut Belediyesinden öğrencilere kitap kırtasiye desteği

12.09.2022 17:00
Kepsut Belediyesinden öğrencilere kitap kırtasiye desteği

Kepsut Belediyesi tarafından kentteki öğrencilere kırtasiye desteği veriliyor.

Kepsut Belediyesi tarafından kentteki öğrencilere kırtasiye desteği veriliyor.

İlçe Belediyesince 10 yıldır sürdürülen kırtasiye desteği, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk günü de sürdürüldü.

Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da düzenlenen etkinliğe katılarak okullardaki öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplamda bin 897 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verdiklerini anlatarak, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kepsut Belediyesi, İsmail Cankul, Hisarcık, Kepsut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepsut Belediyesinden öğrencilere kitap kırtasiye desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:33:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kepsut Belediyesinden öğrencilere kitap kırtasiye desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement