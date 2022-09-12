Kepsut Belediyesinden öğrencilere kitap kırtasiye desteği

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplamda bin 897 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verdiklerini anlatarak, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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