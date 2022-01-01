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Kepsut Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Kepsut Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

01.01.2022 10:39
Kepsut Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kepsut Belediyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük çalışan işçinin ücreti net 4 bin 900 lira olarak belirlendi.

Kepsut Belediyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük çalışan işçinin ücreti net 4 bin 900 lira olarak belirlendi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile Balıkesir Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Savaş Dal'ın görüşmeleri sonucu belediyede çalışan işçilerin maaşının net 4 bin 900 yapılması kararı alındı.

Belediye personeli ile yapılan toplantıda konuşan başkan Cankul, 2009 yılından bu yana Kepsut'a hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Cankul, belediye çalışanlarının haklarını her zaman koruduklarını ifade ederek, "Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın daha yüksek standartlarda çalışabilmeleri sağladık. Yaptığımız görüşmelerin ardından çalışanlarımızın en düşük maaşı net 4 bin 900 lira olarak belirlemiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Hizmet İş Sendikası, İsmail Cankul, Balıkesir, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepsut Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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