Kepsut Belediyesinden, Tunç Soyer'e bayrak ve para tepkisi - Son Dakika

Kepsut Belediyesinden, Tunç Soyer'e bayrak ve para tepkisi

Balıkesir'in Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, bayrak ve para basmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e büyük tepki gösterdi.

Balıkesir'in Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, bayrak ve para basmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e büyük tepki gösterdi. Başkan Cankul, "Bir belediye başkanın görevleri arasında para basmak, bayrak belirlemek yoktur" dedi.

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Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul yayımladığı basın bülteninde şu ifadelere yer verdi. "Güzel ülkemin doğusundan batısına tek bir bayrağı, tek bir parası ve yek vücut olmuş bir milleti vardır. Bir belediye başkanın görevleri arasında para basmak, bayrak belirlemek yoktur. İzmir'i sel götürüyor; o, eyalet peşinde. Yaz boyu İzmir susuzluktan kırıldı; o, terörle iç içe olan belediye başkanlarına ağıt yaktı. HDP militanlarını belediyeye doldurdu. "Çav Bella" komünist marşıyla 23 Nisan'ı kutladı. İzmir camilerinden aynı "komünist marşları" minarelerde yankılandı" dedi.


Başkan Cankul açıklamasına şöyle devam etti: "Bisikletle işe gidiyor" reklamı yapıp, toplu taşıma araçlarında susuz bıraktığı İzmir halkının damacanasına el attı. "İzmir, İstanbul Ankara'dan yönetilemiyor" iddialarını durmadan tekrarladılar. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda ortaya şu çıkıyor: İnsanoğlu geçmişine bağlı olarak atalarının aşıladığı ideallere göre yaşar ve bu ideallere göre hedefler koyar. Tunç Soyer'in ataları geçmişte İstanbul'u İngilizlere; İzmir'i Yunanlılara pay ediyorlardı. Dün, ne için mücadele ettilerse bu gün de aynı mücadeleye devam ediyorlar; fakat unuttukları bir şey var. O, nasıl atalarının yolundan gidiyorsa bizler de atalarımızın yolundan gidiyoruz. Atalarımız nasıl dün mavi beyaz bayrağı denize döktüyse bugün bizler hiç düşünmeden yeşil beyaz Tunç Soyer bayrağını denize dökmekten çekinmeyiz. Dün Tunç Soyer'in mavi beyaz bayrağı, bugün yeşil beyaz olmuş, yarın başka bir renkte de olacaktır. Fakat bizim "ay yıldızlı, kan kırmızısı bayrağımız" hiçbir zaman değişmeyecektir. Değiştirmeye kalkanlarında sonu her zaman aynı olacaktır" dedi. - BALIKESİR

İsmail Cankul, Tunç Soyer, Kepsut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepsut Belediyesinden, Tunç Soyer'e bayrak ve para tepkisi - Son Dakika

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