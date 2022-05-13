Kepsut İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi meclis üyelerine tanıtıldı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince inşa edilerek hizmete açılan "Kepsut İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası AŞ ile Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si kredi olmak üzere Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi (IFAS) prosesli "İleri Biyolojik Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Hattı", Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine tanıtıldı.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, törende yaptığı konuşmada, bu tesisin sabit film entegreli, aktif çamur sistemli olduğunu söyledi.

Tesisin 15 kişinin atığını bertaraf etme kapasitesine sahip olduğunu belirten Günal, "Günlük 2 bin 200 metreküp ancak tesis tam kapasite çalışmaya başladığında ileride 22 bin 500 kişiye kadar oluşum hazır durumda, 3 bin 300 metreküpe kadar hizmet verecek." dedi.

Günal, 360 kilometrelik Simav Çayı'nın 240 kilometresinin Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Balıkesir merkezin de bulunduğu il sınırları içinden geçtiğini aktardı.

Bu bölgede dolaylı olarak deşarj yaşanan Sındırgı, Savaştepe, Susurluk ve Bigadiç'te atık su artıma tesislerini hayata geçirdiklerini dile getiren Günal, "Bir eksiğimiz bu bölgede Kepsut ilçemiz vardı. Balıkesir merkezde bir arıtma tesisimiz vardı, bunun da tüm projelerini tamamladık. 2024 yılına kadar temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Kısacası tüm Türkiye'yi etiyle, sütüyle, zeytinyağıyla doyurmaya, Marmara'yı da korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca tesisin, uzman işletme personeli tarafından SCADA sistemi ile 24 saat uzaktan izlenerek kontrolünün sağlandığı bildirildi.