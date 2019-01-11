Son Dakika Haberleri: Kepsut'ta Aşırı Yağış Yolu Kapattı

Kepsut'ta Aşırı Yağış Yolu Kapattı

49 dakika önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde aşırı yağışlardan köy yolları kapandı.

Kepsut'ta Aşırı Yağış Yolu Kapattı, System.String[]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde aşırı yağışlardan köy yolları kapandı.

Kepsut'un Bektaşlar Mahallesi'nden geçen dere mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlardan yolu kapatarak trafiği engelledi.

Kepsut çayı taşkın yaparak kara yolunu kapattı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, belediye ekiplerini taşkın yaşanan mahalleye yönlendirdi. Yağan aşırı yağmurdan çay kenarında bulunan ekili araziler sular altında kaldı. Can ve mal kaybı olmaması vatandaşları sevindirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Yağan, Balıkesir, Kepsut, Güncel
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