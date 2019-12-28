Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.


Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarat bilgileri sonucunda Karacaören kırsal mahallesinde şüpheli 4 şahsın kaçak kazı yapacağı bilgisi elde edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait araç ve bölgede yapılan aramalarda 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız
Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
05:13 Afgan Uyruklu alkollü sürücü çarptığı otomobili 300 metre ileri savruldu - Son Dakika Haber
04:17 Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
03:38 Kiraladıkları evde define aradılar - Son Dakika Haber
01:55 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:55 Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]