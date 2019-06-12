Kepsut'ta kaçak tütün operasyonu

Kepsut
ilçesinde 38 kilogram kaçak tütün, 13 bin 400 makaron, 82 paket sigara kağıdı, 5 sigara sarma makinesi ve elektronik terazi ele geçirildi.
Kepsut Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak sigara ve tütün getirileceği yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde A.A'nın kullandığı aracı durdurdu. Araçta arama yapan jandarma ekipleri, 38 kilogram kaçak tütün, 13 bin 400 makaron, 82 paket sigara kağıdı, 5 sigara sarma makinesi ve elektronik terazi ele geçirerek muhafazaya aldı.
A.A'ya 13 bin 522 lira idari para cezası uygulandı.