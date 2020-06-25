Kepsut'ta maske diken bayanlara teşekkür belgesi - Son Dakika

Kepsut'ta maske diken bayanlara teşekkür belgesi
Kepsut'ta pandemi döneminde maske diken bayan kursiyerlere Kaymakam Bilal Ölmez ve Başkan İsmail Cankul başarı belgesi verdi.
Kepsut'ta pandemi döneminde maske diken bayan kursiyerlere Kaymakam Bilal Ölmez ve Başkan İsmail Cankul başarı belgesi verdi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Balmek Kurs binasında pandemi dönemi boyunca kaymakamlık ve belediye başkanlığına maske üreten Balmek kursiyerlerine Kaymakam Bilal Ölmez ve Başak İsmail Cankul tarafında teşekkür belgesi verildi. Belge töreninde konuşan Başkan Cankul, "Biz Türkler olarak diğer milletten en önemli farklarımız Milli Mücadelemizi 7 den 70 "Devlet Ebed Müddet" bilincinde olmamızdır. Anadolu'da ilk Türk devletleri kurulmaya başladığından buyana milli mücadelemizde Anadoluyu kadınlarımız çileleriyle sevinçleriyle kilim gibi dokumuştur. Anadolu kadınları anne merhametinin zirvesine hangi renk hangi ırk olursa olsun herkese göstermiş yeryüzünde iyiliğin hoşgörünün sembolü olmuşlardır. O analar ki vatan büyütürler yüreklerinde. Bugünde dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi süresince yılmadan yorulmadan ilçemiz BALMEK kurs binasında ilk günden buyana maske dikerek ilçemiz ve ülkemize eşsiz bir emek ve destek vermişlerdir. Belediyemiz olarak tüm ihtiyaçlarını giderdiğimiz kursumuzda bugüne kadar 130 bin maske dikerek dağıtımı gerçekleşmiştir. Kaymakamımız Bilal Ölmez ile birlikte ziyaret ederek emekçi kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunduk, günün anısına Kaymakamlığımız ve Belediyemiz adına teşekkür belgelerimizi sunduk. Bizler biliyoruz ki onlara Ne kadar teşekkür etsek az. Allah hepsinden razı olsun. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:22 Kaynak: İHA
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