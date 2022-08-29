Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı - Son Dakika
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Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı

29.08.2022 10:21

Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs devrildi.

Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs devrildi. Araçta bulunan 17 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut'un Akçaköy kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar düğün için gittikleri Tekirdağ'dan midibüs ile döndüler. Sabah erken saatte Kepsut ilçesine vardıklarında 10 AGY 092 plakalı midibüsün sürücüsü Ahmet Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile midibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi sonrasında kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalalerinin ardından Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere götürüldü.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Tekirdağ, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı - Son Dakika
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