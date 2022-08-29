Edinilen bilgiye göre, Kepsut'un Akçaköy kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar düğün için gittikleri Tekirdağ 'dan midibüs ile döndüler. Sabah erken saatte Kepsut ilçesine vardıklarında 10 AGY 092 plakalı midibüsün sürücüsü Ahmet Güney 'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile midibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi sonrasında kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Tekirdağ, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı - Son Dakika

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