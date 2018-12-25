Kepsut'ta Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi
55 dakika önce
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Balıkesir
'in Kepsut
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kepsut'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışının kırsal mahallelerde oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı sürdürülen ilk ve orta dereceli okul öğrencileri için 26 Aralık
2018 Çarşamba
günü eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca Kepsut'a bağlı Bükdere, Serçeören ve İsaalan kırsal mahallerinde bulunan okullarda da bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken diğer öğrenciler için eğitim ve öğretimin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:25 Kaynak: İHA
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