Son dakika: Kepsut'taki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor

- Kepsut'taki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan müdahaleye devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kepsut'ta devam eden orman yangınına 6 helikopter, 5 uçak olmak üzere 11 hava unsuruyla müdahale edilirken kadan ise 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve iş makineleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kepsut'taki orman yangınına dakikalar içerisinde çevre illerden talep edilen ilave hava ve kara söndürme unsurlarının yangın mahaline ulaştığını bildirdi. Vali Şıldak, "Söndürme çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve Jandarma birimlerimizin yoğun gayretiyle sürdürülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Kepsut'un Karagöz kırsal mahallesi yakınlarındaki yangın dağlık bölgede ormanlık alanda olması ekiplerin bölgeye ulaşmasında zorluk oluşturuyor.