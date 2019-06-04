Kepsut'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi ağır yaralandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:59 Kaynak: İHA
'in Kepsut
ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eşeler Mahallesi girişinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 17 HK 600 ve 10 V 1455 otomobillerin çarpıştı. Aşırı hız nedeniyle seyir halindeki iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada toplam 7 kişi ağır yaralanırken 2 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Yaralılar 112 ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ciddiyetini koruduğu belirtildi. - BALIKESİR
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