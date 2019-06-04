Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
1 saat önce
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
'in Kepsut
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.
Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde E.Ç yönetimindeki 10 V 1455 plakalı araç ile İ.B yönetimindeki 17 HK 600 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 yaşındaki R. E.Çomar olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma anında ağır yaralanan 7 kişi Balıkesir Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü E.Ç hayatını kaybetti ve meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Olayla ilgili tahkikat Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından sürdürülürken, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - BALIKESİR
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