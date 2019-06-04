Son Dakika Haberleri: Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

1 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde E.Ç yönetimindeki 10 V 1455 plakalı araç ile İ.B yönetimindeki 17 HK 600 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 yaşındaki R. E.Çomar olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma anında ağır yaralanan 7 kişi Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü E.Ç hayatını kaybetti ve meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Olayla ilgili tahkikat Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 23:23:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]