Kepsut Yolundaki Kazada İki Kişi Yaralandı
20 dakika önce
Balıkesir-Kepsut karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Balıkesir- Kepsut
karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Hotaşlar Kırsal Mahallesi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden M.E. aracını şarampole yuvarladı. Araçta bulunan A.E ile birlikte yaralanan M.E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:30 Kaynak: İHA
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