Son Dakika Haberleri: Kepsut Yolundaki Kazada İki Kişi Yaralandı

Kepsut Yolundaki Kazada İki Kişi Yaralandı

20 dakika önce

Balıkesir-Kepsut karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kepsut Yolundaki Kazada İki Kişi Yaralandı, System.String[]
Balıkesir- Kepsut karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Hotaşlar Kırsal Mahallesi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden M.E. aracını şarampole yuvarladı. Araçta bulunan A.E ile birlikte yaralanan M.E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:30 Kaynak: İHA

Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa
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