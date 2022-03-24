Kepsutlu üreticilere belediyeden tohum desteği - Son Dakika
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Kepsutlu üreticilere belediyeden tohum desteği

24.03.2022 14:05
Kepsutlu üreticilere belediyeden tohum desteği

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde belediye tarafından çiftçilere tohum desteği sunulmasına başlandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde belediye tarafından çiftçilere tohum desteği sunulmasına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeli tüm çiftçileri kapsayan projede ilk olarak başvuru sahibi mısır üreticisi 695 çiftçiye tohumları dağıtıldı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, mısır tohumu dağıtım programında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler tarım ve hayvancılık alanında çiftçimize her daim desteğimizi artırarak geldik fakat bu küresel sıkıntılarda daha da fazla bu konuda çalışmamız ve üretmemiz gerektiğini bir kez daha anladık. Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü proje ekiplerimiz ile çiftçimiz için daha fazla destek, daha fazla imkan üretmeye devam edeceğiz. Tarlada tohum bizden, bol hasat çiftçimizden. Çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yaklaşık 2 bin 100 çiftçiye arpa, buğday, yulaf gibi tohumlarla destek sağlanacak projede tohum dağıtımlarının süreceği bildirildi.

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Balıkesir, Hisarcık, Kepsut, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepsutlu üreticilere belediyeden tohum desteği - Son Dakika


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