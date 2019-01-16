Kerata ile Kardan Heykeller Yapıyor

Ayakkabı çekeceği olarak kullanılan 'kerata' ile kardan heykeller yapan tır şoförü Cihan Oral'ın kardan heykelleri büyük beğeni topluyor.

Ayakkabı çekeceği olarak kullanılan 'kerata' ile kardan heykeller yapan tır şoförü Cihan Oral'ın kardan heykelleri büyük beğeni topluyor.



Önceki yıllarda da 15 Temmuz hain darbe girişimini kardan heykellerle anlatan 3 kız çocuğu babası sanatçı ve tır şoförü Oral, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek şehit olan Fethi Sekin'in heykelini 2 hafta süren çalışmanın sonucunda tamamladı.



Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan 38 yaşındaki Oral, yoğun kar yağışı nedeniyle işe gidemeyince önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kardan heykel yapmaya karar verdi.



Önceki yıllarda nesli tükenmekte olan kutup ayıları ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan heykeller yapan Oral bu kez Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in kardan heykelini yaptı.



Şehit Sekin'i motosikleti üzerinde canlandıran Oral, hemen bitişiğinde de ay-yıldız figürü yaptı. İnkılap köyü camii önüyle İkisu-Şiran karayolu kenarındaki alanda karları toplayan Oral, kaba işlerini kürekle hallettiği heykelin ince işçiliğini de ayakkabı çekeceği olan "kerata" ile yaptı.



Yaklaşık 2 hafta süren çalışmasının ardından şekillenen heykeline polis armasını yerleştiren Oral'ın heykelleri yoldan geçenlerin ve köylülerin de odağı oldu.



Yaptığı heykelle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Oral, kış şartlarından dolayı şoförlük yapamadığını belirterek, "Böyle şeylerle meşgul oluyorum. Daha önceden nesli tükenmekte olan kutup ayılarını yapmıştım. Geçen yıl da 15 Temmuz'u canlandırdım. Bu sene de İzmir'de 5 Ocak 2017 tarihinde teröristlere karşı gelirken şehit olan Fethi Sekin'i anımsatmaya, hatırlatmaya çalıştık. Burada ailesine sabırlar diliyorum. Babasına selamlarımı iletiyor, tüm şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Yaptığı işle ilgili herhangi bir eğitimi olmadığını kaydeden Oral, heykel çalışmasını sadece karla yaptığını belirterek, "Herhangi bir eğitim falan almadım. Kendi yeteneğim. Kardan başka malzeme kullanmıyorum. Orijinal olsun istiyorum. Kara kalem çalışmalarım da var" diye konuştu.



Heykelin yapımı sırasında çok soğuk günlerde çalışamadığını dile getiren Oral, "2 haftalık bir zamanda tamamladım. Önce kar topladım. Sonra kabasını kürekle aldım. İnce detaylarını ayakkabı çekeceğiyle yaptım. Bayrak ve motor yaptık. Üzerine Fethi Sekin'i canlandırmaya çalıştık. Normalde bu sene Sarıkamış şehitlerini düşünüyordum ama Sekin'i yapmak istedim" şeklinde konuştu.



Heykelin köylülerin ve yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini ifade eden Oral, "Yoldan geri dönüp bakan, fotoğraf çektirenler var. Malatya'dan gelen bir arkadaş kartını bile verdi. Malatya'ya gelince uğra dedi. Bisikletiyle yoldan geçen Çinli bir arkadaş da uğradı fotoğraf çektirdik, memnun oldu" dedi. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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