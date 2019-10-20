Son Dakika Haberleri: Keratakonus hastalığına "kornea çapraz bağ" tedavisi
Son Dakika Sağlık Keratakonus hastalığına 'kornea çapraz bağ' tedavisi

Keratakonus hastalığına "kornea çapraz bağ" tedavisi

42 dakika önce

Uşak'ta yaşayan 16 yaşındaki Ali Ay'ın keratakonus hastalığı nedeniyle sürekli büyüyen göz numaraları, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç tarafından yapılan "kornea çapraz bağ" tedavisi ile durduruldu.

Keratakonus hastalığına

Uşak'ta yaşayan 16 yaşındaki Ali Ay'ın keratakonus hastalığı nedeniyle sürekli büyüyen göz numaraları, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç tarafından yapılan "kornea çapraz bağ" tedavisi ile durduruldu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aylin Kılıç, Ali Ay'ın gözlerinde miyop ve astigmat olduğunu, Ay'ın gözündeki sivrilme ve yaptıkları tetkikler sonucu keratokonus tanısı koyduklarını belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Keratokonus hastalığı, korneanın öne doğru bombeleşmesidir. Keratokonus, ilerleyici seyreden bir hastalıktır ve sıklıkla 10 ila 12 yaşlarında başlayabilir. Göz ovuşturmakla da ilerleyebildiği gibi alerji ile de çok ilişkilidir. Durdurmak mümkün ama erkenden teşhis etmek gerekiyor. Eğer biz ışın tedavisi uygulamasaydık bu durum kornea nakline kadar gidebilirdi.

Hastamızı yakın ve uzun süreli takip ettik. İlk etapta göze ışın tedavisi uyguladık. Numaralarının büyümesini durdurduk. Uygun koşullar sağlandığında 'kornea çapraz bağ' tedavisi yaptık. Bu tedavi sürecinde göze B vitamini damlatarak gözün ön tarafından emilimini sağlıyoruz. Ardından ultraviyole A ışını veriyoruz. Bu işlemler sırasında göz kesilmiyor ve iç tarafına girilmiyor. Sadece esnek olan duvarı kuvvetli hale getiriyoruz. Eğer bu işlemi yapmasaydık göz dereceleri daha çok yükselecekti. Numaranın artmasını şu an beklemiyoruz. Çok yakın takip ediyoruz."

"Göz numaralarım büyümediği için öz güvenim yükseldi"

Ali Ay da "Görmek her insan için çok önemlidir. Ama sürekli numaralarının büyümesi sorunu ile yaşamak daha korkutucu. Şu an derslerim çok daha iyi. Sosyal ilişkilerimde daha öz güven kazandım. Doktor olmak istiyorum. Aile hekimi olmayı planlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Ay, Uşak, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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