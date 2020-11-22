Keratokonusa biyolojik halka nakli tedavisi - Son Dakika

Keratokonusa biyolojik halka nakli tedavisi

22.11.2020 10:41
Keratokonusa biyolojik halka nakli tedavisi, System.String[]

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç kornea hastalığı olan keratokonusu farklı biyolojik kornea halka yöntemiyle tedavi ettiğini açıkladı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç kornea hastalığı olan keratokonusu farklı biyolojik kornea halka yöntemiyle tedavi ettiğini açıkladı. İnsan korneası şeridi olan KeraNatural uygulamasını geliştiren uluslararası araştırma ekibinde görev aldığını belirten Doç. Dr. Kılıç, "Uygulama tamamen biyolojik, yöntem damla anestezisi ile lazer yardımıyla zayıflayan kornea tabakasına tünel açılarak doğal kornea dokusunun ağrısız, hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde yerleştirilmesi işlemidir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, gözün şeffaf tabakası olan korneanın öne doğru koni şeklinde sivrileşmesiyle ilerleyen ve görme fonksiyonlarını bozan keratokonus hastalığının tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdiklerini ve tedavide başarılı sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Amerika'da insan korneası şeridi olan KeraNatural'i geliştiren uluslararası araştırma ekibinde görev alan Doç. Dr. Aylin Kılıç, yeni yöntemle yaptığı halka nakli sayesinde keratokonusu dünyada ilk kez KeraNatural ile tedavi eden doktor olduğunu söyledi.

"YÖNTEM YENİ NESİL NAKİLLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Uyguladıkları yöntem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Keratokonus bir kornea hastalığıdır. Gözümüzün en ön saydam tabakası olan kornea tabakasının zayıflaması, incelmesi nedeniyle keratokonus hastalarında görme azalır. Tedavide zayıflamış kornea tabakasını güçlendirmek ve yeniden şekillendirmek esastır. En son çare de kornea naklidir. Bu süreçte korneaya doğal olmayan plastik materyal yerleştiriliyordu. Ancak bazı hastalarda kornea bu yabancı cismi gözden atabiliyordu. İşte KeraNatural'in geliştirilme amacı tam da bu soruna odaklandı. ABD'deki göz bankasıyla ortak yaptığım çalışmada sterilize edilmiş, testleri yapılmış tazeliğini 2 yıl korumaya dayanıklı insan korneası şeridi kullanılıyor. Geliştirdiğimiz ürüne KeraNatural adını verdik. Daha sonra uyguladığım yöntem de ürünle aynı adı aldı. KeraNatural tamamen biyolojik olduğu için göze yüzde yüz uyum sağlıyor. Yan etkisiz, ağrısız ve sonuçları oldukça başarılı olan yöntemin yeni nesil nakillerin önünü açacağına inanıyorum" diye konuştu.

"İŞLEM 5 DAKİKA SÜRÜYOR"

Doç. Dr. Kılıç, "Lazerle korneaya çok ince tünel oluşturduktan sonra KeraNatural'i bu tünele yerleştiriyoruz. İşlem yaklaşık 5 dakika sürüyor. Operasyonda hastalara genel anestezi uygulanmıyor. Göz, damlayla uyuşturuluyor. Hasta herhangi bir ağrı, acı hissetmiyor, ertesi gün normal hayatına sağlıklı bir şekilde dönüyor" ifadelerini kullandı.

Yöntemin görme sağlığı üzerinde kalıcı fayda sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Kılıç, "Keratokonus hastalarındaki zayıf olan kornea tabakasını güçlendirerek aynı zamanda korneanın bombeleşmiş şeklini değiştiriyor. Bu sayede miyop ve astigmat azalıyor, görme artışı sağlanıyor" dedi.

"ÜLKEM ADINA GURURLUYUM"

Ürünün geliştirilme hikayesini anlatan Doç. Dr. Kılıç, "Yaklaşık 3 yıldır ABD'deki bir göz bankasından özel şekillendirilmiş insan korneasını kullanarak yakın görme bozukluğu ve hipermetrop  hastalarına görmeyi artıracak çalışmalarda görev almıştım. Bu konuda Avrupa'daki çok merkezli klinik araştırmalara dahil oldum. Sonuçlar gerçekten çok başarılıydı. Hipermetrop ve presbiyoplar (yakını göremeyenler) güvenli sonuçları görünce kendime neden keratokonuslar içinde olmasın diye sordum. Araştırmalarımı derinleştirince göz bankası 'Lions Vision Gift' ile bir araya geldik. Böylece bir grup bilim insanıyla birlikte KeraNatural'i ve nomogramını geliştirdim. Yöntemin ilk uygulayıcı olduğum için de ülkem adına gururluyum" diye konuştu.


Keratokonusa biyolojik halka nakli tedavisi

Amerika Birleşik Devletleri, Göz Hastalıkları bölümü, araştırma, Nesil, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Keratokonusa biyolojik halka nakli tedavisi - Son Dakika


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