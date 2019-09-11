Son Dakika Haberleri: Kerbela'da 3 gün yas ilan edildi
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Kerbela'da 3 gün yas ilan edildi

1 saat önce

Irak'ın Kerbela kentinde dün düzenlenen Aşure Günü etkinliklerinde çıkan izdihamda yaşamını yitiren 31 kişi için 3 günlük yas ilan edildi.

Kerbela'da 3 gün yas ilan edildi, System.String[]
Irak'ın Kerbela kentinde dün düzenlenen Aşure Günü etkinliklerinde çıkan izdihamda yaşamını yitiren 31 kişi için 3 günlük yas ilan edildi.

Kerbela yerel yönetimi, Aşure Günü etkinliklerinde yaşamını yitiren 31 kişi için 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu. Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ölü sayısının 31 olarak belirlendiği; yaralı sayısının ise 102 olduğu belirtildi.


Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
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