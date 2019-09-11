Kerbela'da 3 gün yas ilan edildi

Irak 'ın Kerbela kentinde dün düzenlenen Aşure Günü etkinliklerinde çıkan izdihamda yaşamını yitiren 31 kişi için 3 günlük yas ilan edildi.

Kerbela yerel yönetimi, Aşure Günü etkinliklerinde yaşamını yitiren 31 kişi için 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu. Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ölü sayısının 31 olarak belirlendiği; yaralı sayısının ise 102 olduğu belirtildi.