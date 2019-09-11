Son Dakika Haberleri: Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi

1 saat önce

Irak'ta onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan kaza sonrası kentte 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ta onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan kaza sonrası kentte 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın Kerbela kentinde dün onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan kaza sonrası kentte 3 günlük yas ilan edildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yayınladığı taziye mesajında, "Yaralıların tedavisi için kapılarımız açık" ifadelerini kullandı. Kerbela Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Vali Nuseyif Hattabi'nin Başbakan Adil Abdülmehdi'ye sunduğu yas ilanının onaylanmasının ardından, 3 günlük yas ilan edildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı kazayla ilgili son bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, anma törenlerine katılan izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 102 kişinin yaralandığı belirtilerek, yaralıların bir kısmının taburcu olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani yayınladığı taziye mesajında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, IKBY hastanelerinin yaralıları ağırlamak için kapılarının açık olduğunu söyledi.

(İHA)

Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son sözünde, 'Suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacaksınız' dedi, müebbete çarptırıldı
20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis Şule Çet davası: Keşif raporu sanığı yalanladı ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]