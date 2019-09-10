Son Dakika Haberleri: Kerbela'da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü
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Kerbela'da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü

39 dakika önce

Irak'ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.

Kerbela'da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, System.String[]

Irak'ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.


Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, binlerce kişi Hz. Hüseyin'in mezarına gitmeye çalışırken meydana geldi.


Ölü ve yaralı sayısının yükselebileceği ifade edildi. - KERBELA

Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:57 Kaynak: İHA
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