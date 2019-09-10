- Kerbela'da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü
1 saat önce
- Kerbela'da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölüKERBELA - Irak'ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:03 Kaynak: İHA
- Kerbela'da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü
KERBELA - Irak'ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, binlerce kişi Hz. Hüseyin'in mezarına gitmeye çalışırken meydana geldi.
Ölü ve yaralı sayısının yükselebileceği ifade edildi.
Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Irak'ın kuzeyinde havan ve eyp ele geçirildi Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü