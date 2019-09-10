Son Dakika Haberleri: Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti
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Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti

54 dakika önce

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi yaşamını yitirdi. Irak sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi yaşamını yitirdi.


Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:45 
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