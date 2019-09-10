Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti
54 dakika önce
Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi yaşamını yitirdi.
Irak sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi yaşamını yitirdi.
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:45
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