Son Dakika Haberleri: Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde onlarca ölü, 100'den fazla yaralı
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Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde onlarca ölü, 100'den fazla yaralı

28 dakika önce

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 31 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 31 kişi yaşamını yitirdi.

Irak sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde onlarca ölü, 100'den fazla yaralı

Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:03 
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