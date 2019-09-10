Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde onlarca ölü, 100'den fazla yaralı
28 dakika önce
Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 31 kişi yaşamını yitirdi.
Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 31 kişi yaşamını yitirdi.
Irak sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:03
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