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- Kerbela'da Facia: 31 Ölü, 111 Yaralı

1 saat önce

- Kerbela'da facia: 31 ölü, 111 yaralıKERBELA - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde Şiilerin düzenlendiği Aşure Günü merasiminde meydana gelen izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti.

- Kerbela'da facia: 31 ölü, 111 yaralı

KERBELA - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde Şiilerin düzenlendiği Aşure Günü merasiminde meydana gelen izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anma törenlerinde meydana gelen izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi. Bazıları boğulma tehlikesi geçiren yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Kerbela Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Muhsin Halef, olayın bir köprünün çökmesi sonucu meydana geldiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, olayın izdihamdan kaynaklandığını söyledi.

- Kerbela'da Facia: 31 Ölü, 111 Yaralı

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
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