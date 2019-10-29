Son Dakika Haberleri: Kerbela'da göstericilere ateş açıldı 20 ölü, yüzlerce yaralı
Son Dakika Güncel Kerbela'da göstericilere ateş açıldı 20 ölü, yüzlerce yaralı

Kerbela'da göstericilere ateş açıldı 20 ölü, yüzlerce yaralı

1 saat önce

Kerbela'da göstericilere ateş açıldı 20 ölü, yüzlerce yaralıIrak, (DHA) ? Irak'ta yolsuzluğa karşı başlayan protestolar kapsamında Kerbela kentinde düzenlenen gösteride, güvenlik güçleri göstericilere ateş açarak müdahale etti.

Kerbela'da göstericilere ateş açıldı 20 ölü, yüzlerce yaralı

Irak, (DHA) ? Irak'ta yolsuzluğa karşı başlayan protestolar kapsamında Kerbela kentinde düzenlenen gösteride, güvenlik güçleri göstericilere ateş açarak müdahale etti. Yerel medya, hastane kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 800'den fazla kişinin de yaralandığın bidlirdi.

Irak'ın Kerbela kentinde gece sokağa çıkma yasağına rağmen halk protestolara devam etti. Güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermilerle ateş açarak müdahale ettiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, hastane kaynaklarına göre güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 20 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ta yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı ülkenin çeşitli bölgelerindeki gösteriler devam ediyor.

Kerbela'da göstericilere ateş açıldı 20 ölü, yüzlerce yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
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