Kerbela'da İran Konsolosluğu'na saldırıda ölen 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Irak'ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu'na saldırmıştı. Konsolosluk önünde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden 3 kişidin biri için Kerbela'da cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ta hükümet karşıtı eylemler devam ederken, protestocular Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırmış, 3 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 3 göstericiden biri için Kerbela'da cenaze töreni düzenlendi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Konsolosluğun önünde hayatını kaybeden göstericinin cenaze töreni

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- İran konsolosluğu önünden görüntüler

- Eylemcilerin görüntüleri

- Konsolosluk duvarı önünde yakılan ateş

DGS Saati 10: 05 Tarihi 04.11.2019 - Haber Kodu : 191104031