Kerbela'da İran konsolosluğuna saldıran Iraklı göstericiler binaya Irak bayrağı astı
7 saat önce
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasında saldıran göstericiler binanın girişine Irak bayrağı açtı.
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasında saldıran göstericiler binanın girişine Irak bayrağı açtı. Konsolosluk binasına yapılan saldırı olayında en az 3 Iraklı göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Binayı taşlayan göstericiler İran yönetimine tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca "Kerbela özgürdür", "İran ülkeyi terk et" sloganları attı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:26
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