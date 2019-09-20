Son Dakika Haberleri: - Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
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- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

39 dakika önce

- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralıKERBELA - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

KERBELA - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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