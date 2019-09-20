- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
39 dakika önce
- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralıKERBELA - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
KERBELA - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.
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