Son Dakika Haberleri: Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
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Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

(Hamad Alnajjar - Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
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