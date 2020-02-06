Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı - Son Dakika

Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı

25 dakika önce

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr Hareketi destekçilerinin müdahalesi sonucu 10 eylemci yaralandı.

Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr Hareketi destekçilerinin müdahalesi sonucu 10 eylemci yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerbela'daki Terbiye Meydanı'ndaki protestoculara güvenlik güçlerinin yanı sıra Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'ne bağlı "Mavi Şapkalılar" isimli grup da müdahale etti.

Ateşli silah ve sopaların da kullanıldığı Mavi Şapkalılar'ın müdahalesinde aralarında bir genç kızın da bulunduğu 10 gösterici çeşitli şekilde yaralandı.

Mavi Şapkalılar kimdir?

Sadr, ülkede hükümet karşıtı gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevi üstlenmişti.

Ancak bunlar daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasının ardından hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor. Göstericiler, 2003 sonrası siyasete bulaşmayan bağımsız ve yolsuzluklarla mücadele edebilecek bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor. Allavi ise 2003 sonrası iki dönem İletişim Bakanı ve milletvekilliği görevinde bulunmuştu.

Mavi Şapkalılar, Sadr'ın emri doğrultusunda 3 Şubat'tan bu yana Allavi karşıtı gösterileri şiddet yoluyla bastırmaya çalışıyor.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü
Başakşehir'de engel olmak istediği hırsızlık şüphelisi silahla ağır yaraladı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı

Son Dakika Haberleri
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]