Son Dakika Haberleri: Kerbela'daki olaylarda 3 ölü olduğu açıklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kerbela'daki olaylarda 3 ölü olduğu açıklandı

Kerbela'daki olaylarda 3 ölü olduğu açıklandı

7 saat önce

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde İran Başkonsolosluk binasına girmeye çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 kişinin öldüğü ve 12 ayrı kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kerbela'daki olaylarda 3 ölü olduğu açıklandı, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde İran Başkonsolosluk binasına girmeye çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 kişinin öldüğü ve 12 ayrı kişinin de yaralandığı belirtildi.


Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Başkonsolosluk binasını basmaya çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasındaki olaylarda 3 kişinin öldüğünü ve aralarında güvenlim güçleri mensuplarının bulunduğu 12 kişinin yaralandığını belirterek, protestoculara ateş açan güvenlik güçleri mensupları hakkında soruşturma açmaya çağırdı.Meydana gelen şiddet olaylarını sert bir dille kınayan açıklama güvenlik güçleri mensuplarından gerçek mermi kullanmamaya ve göstericilerden diplomatik misyonlardan uzak bir şekilde barışçıl gösterilerini yapmaya davet etti.


Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde toplanan ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı asan protestocular binanın çevresinde ateş yakmıştı. Kerbela kentinde geçen ay meydana gelen protesto gösterilerinde yaklaşık 20 kişinin öldüğü açıklanmıştı ancak Iraklı güvenlik yetkilileri haberi yalanlamıştı. - ERBİL

İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü
Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerbela'daki olaylarda 3 ölü olduğu açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]