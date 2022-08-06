Kerbela şehitleri Kars ve Iğdır'da kapsamlı etkinliklerle anılacak - Son Dakika
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Kerbela şehitleri Kars ve Iğdır'da kapsamlı etkinliklerle anılacak

06.08.2022 13:25
Kerbela şehitleri Kars ve Iğdır'da kapsamlı etkinliklerle anılacak

Kerbela şehitleri, Kars ve Iğdır'da kapsamlı etkinliklerle anılacak.

CÜNEYT ÇELİK/BÜLENT MAVZER - Kerbela şehitleri, Kars ve Iğdır'da kapsamlı etkinliklerle anılacak.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının, muharrem ayının 10'uncu günü olan "Aşure Günü"nde şehit edilmeleri nedeniyle o gün, "matem günü" olarak görülüyor.

Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayıp 40 gün boyunca, Kerbela'da Yezid tarafından katledilen Hazreti Hüseyin ile 72 yarenin yasını tutuyor.

Kars ve Iğdır'da yaşayan Caferiler, camilerde bir araya gelerek "Sinezen" adı verilen ilahileri seslendirip sinelerine vuruyor. İl, ilçe ve köy imamları, akşam namazının ardından cemaate "Mersiye" adı verilen ağıtlar eşliğinde Kerbela olayını anlatıp, o gün yaşananları hatırlatıyor.

Camilerde "Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu ilahi grupları bulunuyor. Cami imamının konuşmasının ardından ayağa kalkan "Deste", koro halinde okudukları sinezenler eşliğinde sinelerine vurup o günleri yad ediyor.

"Aşura Merasimi"nin yoğun yapıldığı Kars ve Iğdır'da anma hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda, Iğdır'da Günışığı Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Zübeyde Hanım Bulvarı'nda "Kerbela'dan Bir Esinti, Aşura" adıyla kurulan çadırda Ehl-i Beyt Kültürü ve Caferilik ile ilgili kaynak ve dokümanlar sergileniyor.

Yürüyüş yapılıp şehitlik ziyaret edilecek

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, AA muhabirine, pazartesi günü muharrem ayının 10. gününde her yıl olduğu gibi bu sene de yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.

Erdem, yürüyüşte Kars Garnizon Şehitliği'nin ziyaret edileceği ve burada tüm şehitlerin anılacağını ifade ederek, yürüyüşte Kerbela olayını da anlatacaklarını belirtti.

Kerbela şehitlerinin Kars'ta farklı etkinliklerle anılacağını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Hazreti Hüseyin hepimizin gönlüne misafir olacaktır ve Kerbela'nın misyonunu, nedenlerini gönüllere aktaracaktır. Elimizden geldiği kadarıyla Kerbela'nın misyonuna tercüman olmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafında da durum budur. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin, Kerbela'da İslami değerler, din, Kur'an, insani değerler için şehit olmuştur. Hazreti Hüseyin 5 Ehl-i Beyt'in sonuncusudur. Son Ehl-i Beyt olduğu için gönüllerde daha çok eser bırakmıştır. Kerbela günleri geldiğinde bütün dünyada olduğu gibi bizlerde de anma etkinlikleri düzenlenir."

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Kars'ta 'Dünya Ali Asgar Günü' düzenlendi Kars'ta 'Dünya Ali Asgar Günü' düzenlendi Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü
Kaynak: AA

Hz. Hüseyin, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerbela şehitleri Kars ve Iğdır'da kapsamlı etkinliklerle anılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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