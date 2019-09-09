Son Dakika Haberleri: Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarı
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Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarına katıldı.

Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:49 Kaynak: AA
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