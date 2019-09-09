Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarına katıldı.
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