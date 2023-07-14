Kerberos, Türkiye'yi de yakacak! Meteoroloji 11-16 saatleri arasında çıkmayı önermiyor - Son Dakika
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Kerberos, Türkiye'yi de yakacak! Meteoroloji 11-16 saatleri arasında çıkmayı önermiyor

14.07.2023 11:24

Adını Dante'nin Inferno eserinde üç başlı köpek olarak bilinen Kerberos'tan alan sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye'de de aşırı sıcaklar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Sıcaklıkların pazar gününden itibaren normale dönmesi bekleniyor.

Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgasının son durağı Türkiye oldu. Adını Dante'nin Inferno eserindeki üç başlı köpekten alan Kerberos'un etkisiyle ülkemizde de aşırı sıcaklar etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı vatandaşları uyardı. Bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli olunması istendi.

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MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAK

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi. Sıcaklık yer yer mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirten Budak, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün devam edeceğini vurguladı.

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İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 35 DERECEYİ GÖSTERECEK

Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek. Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu; " İstanbul'da 35, Ankara'da 35, İzmir'de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında olacak."

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AKOM: GÜNEŞİN ALTINDA ZAMAN GEÇİRMEYİN

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

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PAZAR GÜNÜ NORMALE DÖNECEK

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, AKOM, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerberos, Türkiye'yi de yakacak! Meteoroloji 11-16 saatleri arasında çıkmayı önermiyor - Son Dakika
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