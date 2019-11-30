Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi
Son Dakika Dünya Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi - Son Dakika Dünya

Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi

6 saat önce

Rusya'da, 2015 yılında Kerç Boğazı Köprüsü'nün otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve 'Bridge' (Köprü) adı verilen kedi için doğum günü partisi düzenlendi.

Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi, System.String[]

Rusya'da, 2015 yılında Kerç Boğazı Köprüsü'nün otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve 'Bridge' (Köprü) adı verilen kedi için doğum günü partisi düzenlendi. Bridge için açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde, demiryolu çalışanların Bridge'i kucağına aldığı ve başına parti şapkası takarak, renkli balonlarla doğum gününü kutladıkları görüldü.

Dört yıldır köprünün demiryolu çalışanları ve bekçileri tarafından bakılan kedi için doğum günü partisi düzenlendi. 2018 yılında köprünün otomobiller için inşa edilen bölümünün açılışında, köprüye ilk ayak basan da yine Bridge olmuştu. Bridge'in sosyal medya hesabını 50 bin kişi takip ediyor.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
Demet Akalın'dan "27 yaşında mısın?" diyen takipçisine bedava bilet jesti! Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 17:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]