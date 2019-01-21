Kerç Boğazı'nda 2 Gemi Alev Aldı
1 saat önce
Rusya Denizcilik Ajansı, Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını bildirdi.
Rusya Denizcilik
Ajansı, Karadeniz
'de bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını bildirdi.
Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde ise patlama yaşandığı kaydedildi.
Gemilerden birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Tanzanya
bayraklı gemilerde Türk ve Hintli mürettebatın olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:36 Kaynak: AA
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