Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemi hala yanıyor

Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemi hala yanıyor

1 saat önce

Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemi hala yanıyor, System.String[]
Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:10 

Ekonomi
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