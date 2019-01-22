Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemi hala yanıyor
1 saat önce
Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:10
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