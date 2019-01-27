Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda Gemide Çıkan Yangında Kurtarılan 3 Denizci Türkiye'ye Getirildi

Kerç Boğazı'nda Gemide Çıkan Yangında Kurtarılan 3 Denizci Türkiye'ye Getirildi

50 dakika önce

KERÇ Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye'ye getirildi.

Kerç Boğazı'nda Gemide Çıkan Yangında Kurtarılan 3 Denizci Türkiye'ye Getirildi, System.String[]
KERÇ Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye'ye getirildi.

Yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla, dün sabah Rusya'nın Krasnodar kentinden İstanbul'a geldiği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:42 Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Güncel
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