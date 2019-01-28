Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türkler İstanbul'a Gönderiliyor

Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türkler İstanbul'a Gönderiliyor

14 dakika önce

Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesinin bugün İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türkler İstanbul'a Gönderiliyor, System.String[]
Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesinin bugün İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

Yetkililer tarafından Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yapılan açıklamada, Kerç Boğazı'nda hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazelerinin Moskova'ya getirildiği belirtildi.

Cenazelerin bugün Moskova'dan İstanbul'a gönderileceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden Hintli denizciler için işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Rusya Denizcilik Ajansı, 21 Ocak'ta Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 geminin alev alması sonucu aralarında toplam 32 kişilik mürettebattan 12 kişinin kurtarıldığını, 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin hala kayıp olduğunu açıklamıştı. Gemilerde çıkan yangın ise henüz söndürülemedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4'ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:31 Kaynak: AA

Moskova, İstanbul, Güncel
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