Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türklerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHAKerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA



Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.



Moskova-İstanbul seferiyle getirilen cenazelerden 3'ü Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, 1'i ise THY'nin uçağında bulunurken her iki uçak da 16.30 sıralarında Atatürk Havalimanı indi. Cenazeler ailelerine teslim edildi.

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