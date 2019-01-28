Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türklerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi
15 dakika önce
Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHAKerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.
Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA
Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.
Moskova-İstanbul seferiyle getirilen cenazelerden 3'ü Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, 1'i ise THY'nin uçağında bulunurken her iki uçak da 16.30 sıralarında Atatürk Havalimanı indi. Cenazeler ailelerine teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:41 Kaynak: DHA
HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
Son Dakika! İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek