Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türklerin Cenazeleri Getirildi
35 dakika önce
Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHAKerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.
Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul
DHA
Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.
Moskova-İstanbul seferiyle getirilen cenazelerden 3'ü Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, 1'i ise THY
'nin uçağında bulunurken her iki uçak da 16.30 sıralarında Atatürk Havalimanı
indi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:02 Kaynak: DHA
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