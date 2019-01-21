Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda İki Gemide Yangın: 10 Ölü

Kerç Boğazı'nda İki Gemide Yangın: 10 Ölü

1 saat önce

Rusya'nın Krasnodar açıklarındaki Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında 10 mürettebatın öldüğü açıklandı.

Kerç Boğazı'nda İki Gemide Yangın: 10 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Krasnodar açıklarındaki Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında 10 mürettebatın öldüğü açıklandı.

Krasnodar'ın Kerç Boğazı'na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçradı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i Hindistan uyruklu mürettebat gemilerden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'nin Novorosisk Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada ise, Türk mürettebatın durumunun tespiti ile ilgili çalışma başlatıldığı, 3 cesedin kimlik tespitinin yapılacağı aktarıldı.

Yangının sıvılaştırılmış gazın gemiden diğer gemiye transferi sırasında meydana gelen patlamayla çıktığı, yangınla birlikte bir gemide patlamalar yaşandığı öğrenildi. - KRASNODAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Krasnodar, 3. Sayfa
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