Kerç Boğazı'nda İki Gemide Yangın
1 saat önce
Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı.
Kerç Boğazı'nda Tanzanya
bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı.
Kerç Boğazı'nda demirleyen gemilerden birinde çıkan yangın bir başka gemiye sıçradı. Krasnodar
'ın Karadeniz
kıyısına 14 mil açığında meydana gelen yangında Tanzanya bayraklı gemide 14 Hindistan
ve 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 mürettebat olduğu öğrenildi. Denize atlayarak yangından kurtulan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gemilerin birinde patlamalar meydana gelirken, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor. - KRASNODAR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:39 Kaynak: İHA
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