Kerç Boğazı'nda Meydana Gelen Gemi Yangınında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi.
43 dakika önce
IHAAW100450-ASA/22-01-2019- Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi.
IHAAW100450-ASA/22-01-2019
- Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi. 22.01.2019 10: 04: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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