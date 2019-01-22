IHAAW100450-ASA/22-01-2019



- Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi. 22.01.2019 10: 04: 50 TSI

NNNN - MOSKOVA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini 'Hayvanseverim' Diye Savundu