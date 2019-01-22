Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda Meydana Gelen Gemi Yangınında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi.

Kerç Boğazı'nda Meydana Gelen Gemi Yangınında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi.

43 dakika önce

IHAAW100450-ASA/22-01-2019- Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi.

Kerç Boğazı'nda Meydana Gelen Gemi Yangınında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi., System.String[]
IHAAW100450-ASA/22-01-2019

- Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi. 22.01.2019 10: 04: 50 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

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