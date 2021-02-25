Kerç Boğazı'nda mürettebatı zehirlenen Türk gemisi kıyıya çekilecek - Son Dakika

Rusya'da Kerç Boğazı açıklarında 5 Türk gemicinin zehirlenip 1 gemicinin hayatını kaybettiği Panama bandıralı Türk gemisinin kıyıya çekilmesi için anlaşma imzalandığı açıklandı.

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nın Kavkaz Limanı açıklarında geçtiğimiz hafta "April" adlı Panama bandıralı Türk gemisi fırtına nedeniyle limana yanaşamamış, bu sırada gemideki 8 Türk mürettebattan 5'i zehirlenirken, hastaneye kaldırılan mürettebattan 1'i hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından liman açıklarında bulunan gemi bulunduğu yere demir attıktan sonra limana çekilmesi için Türk ve Rus tarafıyla görüşmeler başladı.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), Türk ve Rus şirketlerinin geminin kıyıya çekilmesi için anlaşma imzaladığını duyurarak, "Kurumumuz, April gemisinin sahibi olan Türk şirketle geminin römorkajına ilişkin mutabakat sağladı. Römorkaj işlemiyle ilgili tüm parametreler üzerinde mutabakata varıldı, Türk şirketinden imzalanmış anlaşmanın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sürecinden sonra geminin kıyıya çekilmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi. - MOSKOVA