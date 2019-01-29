Kerç Boğazı'nda Ölen Denizci Erdoğan Çetinok Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangın sırasında hayatını kaybeden denizcilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok (40), memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangın sırasında hayatını kaybeden denizcilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok (40), memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Büyük acı yaşayan ailesi, olayın aydınlatılmasını, tutanaklar ile otopsi raporunun kendilerine ulaştırılmasını istedi.



Kerç Boğazı'nda, geçen 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen 4 Türk mürettebattan biri de çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok oldu. 'Candy' gemisinde görev yapan ve 20 yıllık denizci olan Erdoğan Çetinok'un, cenazesi otopsi ve DNA testlerinden sonra yetkililerce Türkiye'ye getirildi.



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Denizci Erdoğan Çetinok için, memleketi Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Fatma Çetinok, babası İsa Çetinok, çocukları 13 yaşındaki Meryem Aybüke Çetinok ile 8 yaşındaki Hülya Beren Çetinok, Pancar Camisi'nin avlusunda taziyeleri kabul etti. Vatandaşlar da acılı günlerinde aileyi yalnız bırakmadı. Erdoğan Çetinok'un cenazesi, öğlende kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



AİLE OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ



Aile üyeleri, Erdoğan Çetinok'un ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını, ancak karanlıkta kalan noktalar bulunduğunu, bu nedenle de kazanın aydınlatılmasını istedikleri söyledi. Acılı aile, olaya ait tutanaklar ile otopsi raporunun kendilerine ulaştırılmasını istedi. - Yıldırım

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