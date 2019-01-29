Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda Ölen Denizci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kerç Boğazı'nda Ölen Denizci Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangında yaşamını yitiren gemicilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok'un(45) İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kerç Boğazı'nda Ölen Denizci Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangında yaşamını yitiren gemicilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok'un(45) İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen 4 Türk mürettebattan biri de çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok oldu.

20 yıllık denizci Çetinok'un cenazesi gece 01.15 sıralarında memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine getirildi.

Cenazeyi alan aile zor anlar yaşarken, Çetinok Pancar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Türk bayrağına sarılan Çetinok'un cenazesi ilçede farkı sebeplerle hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi ile kılındı.

Babalarına son görev

Cenazede Çetinok'un eşi Fatma Çetinok ayakta durmakta güçlük çekerken, kızları Hülya Beren (8) ile Meryem Aybüke Çetinok (13) da babalarının son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Baba İsa Çetinok da oğlunun tabutunu omzunda taşıyarak son görevini yerine getirdi.

Çetinok'un cenazesi kılınan namazın ardından Pancar Mezarlığı'na defnedildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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