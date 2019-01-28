Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda Ölen Denizcilerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi

Kerç Boğazı'nda Ölen Denizcilerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi

1 saat önce

Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında hayatını kaybeden denizcilerin cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Kerç Boğazı'nda Ölen Denizcilerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında hayatını kaybeden denizcilerin cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda aileleri tarafından teslim alınan 2 denizcinin cenazesi memleketine gönderilirken, bir denizcinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta iki gemide çıkan yangında aralarında Türk denizcilerin de olduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 Türk denizciden 3'ünün cenazesi bugün uçakla ülkeye getirildi. Havalimanına cenazeleri teslim almak için gelen denizcilerin aileleri ise kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini belirtti. Aileler, olayda büyük bir ihmalin olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden Yüce Karanki'nin babası Necmi Karanki, kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini belirterek, "Böyle bir süreç olmaz, hiç kimsenin ilgilendiği yok. Yedi gündür kendi çabalarımızla Rus konsolosluklarına ulaştık. Çocuklarımız morg içinde çürüdü, nasıl bir iştir nedir, nerede bu armatörler. Büyük sıkıntılar yaşanıldı ama neden ilgilenilmedi. Biz sağdan soldan duyduk, bu 3-4 gün içerisinde halledilecek bir olay" dedi.

"Kazada büyük ihmal var"

Solak, kazada büyük bir ihmal olduğunu ifade ederek, "İhmal var, bu kazada bu ailelerin arasında avukatlar var, gemiden denizcilikten anlayan bu işin profesyonelleri de var. Ne yazık ki içler acısı bir durum. Şirketin eski çalışanlarından aldığımız yorumlar şu şekilde; 'Biz gemiden balon tabir edilen güvenlik sistemini istediğimizde bize traktör lastiği gönderdiler' dediler. Varın gerisini siz düşünün. Sesimizi duyuramadık. Şimdi de cenazelerimizi bekliyoruz. Geminin eski personelleri ile görüştüğümüzde onlar bize 5 aydır bu gemide çalışıyorum maaşımı alamadım, indim sonunda ölmeden kurtulduk dediler" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye, 3. Sayfa
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