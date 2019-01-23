Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda ölenlerden 4'ü Türk, 4 Türk ise kayıp

Kerç Boğazı'nda ölenlerden 4'ü Türk, 4 Türk ise kayıp

10 dakika önce

Kerç Boğazı'nda iki gemi arasında yakıt transferi sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 4'ü Türk vatandaşı, 4 Türk mürettebat ise kayıp.

Kerç Boğazı'nda ölenlerden 4'ü Türk, 4 Türk ise kayıp, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki gemi arasında yakıt transferi sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 4'ü Türk vatandaşı, 4 Türk mürettebat ise kayıp.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:22 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona'ya İmza Atan Boateng'den İbrahim Tatlıses Şarkısı Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu

Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 08:32:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'nda ölenlerden 4'ü Türk, 4 Türk ise kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]