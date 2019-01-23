Kerç Boğazı'nda ölenlerden 4'ü Türk, 4 Türk ise kayıp
10 dakika önce
Kerç Boğazı'nda iki gemi arasında yakıt transferi sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 4'ü Türk vatandaşı, 4 Türk mürettebat ise kayıp.
Kerç Boğazı'nda iki gemi arasında yakıt transferi sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 4'ü Türk vatandaşı, 4 Türk mürettebat ise kayıp.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:22
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